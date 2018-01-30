Türkiye Judo Erkek Ümit Milli Takımı Avrupa Kupasına Hazırlanıyor

Türkiye Judo Erkek Ümit Milli Takımı, Avrupa Kupası hazırlıklarına başladı.

Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampa giren 85 kişilik Ümit Milli Takımı, mart ayında Antalya'da yapılacak olan Avrupa Kupası'nın hazırlıklarına başladı.

TOHM ve Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Sebahattin Zaimoğlu, AA muhabirine, TOHM'un 2013 yılında kurulduğunu ve 4 yıldır sporcu yetiştirmek için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

TOHM'un 2017 yılında yapılan dünya ve Avrupa şampiyonaları, Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali'nde kazanılan 49 madalya ile ilk meyvelerini vermeye başladığına dikkat çeken Zaimoğlu, "Bu judoda tarihi bir rekor oldu. TOHM'da ve kulüplerde yetiştirdiğimiz oyuncuları bu senede entegrasyon edeceğiz. 2018 yılında önümüzde 3 tane Avrupa Kupası ve Avrupa Şampiyonası var. Bu organizasyonlarda da iyi dereceler ve çok sayıda madalya kazanmak istiyoruz." dedi.

Zaimoğlu, yetiştirdikleri judocuların 14 ile 17 yaş arasında olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"2024 olimpiyatlarına bu sporcularımızı hazırlıyoruz. 4 yıl içinde iyi bir seviyeye geldik, bundan sonra da iyi bir noktaya doğru gideceğiz. TOMH'lar judonun geleceği oldu. Bu merkezlerin kurulması sayesinde gençlerimizin yılın 365 günü boş durmadan çalışmasıyla geçiriyor. Sporcularımız sürekli antrenörler gözetiminde böyle olunca da rahatlıkla başarı yakalayabiliyoruz."