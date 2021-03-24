Türkiye Jokey Kulübünün seçimli olağan genel kurulu başladı

Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) seçimli olağan genel kurulu başladı.

Yeşilyurt Polat Renaissance Otel'de gerçekleştirilen ve yarın seçimlerin yapılacağı genel kurulda, mevcut başkan Serdal Adalı ile Cüneyt Çalıcıoğlu, 3 yıllık yeni dönem başkanlığı için yarışıyor.

Genel kurulda yarın ayrıca, denetim kurulu ve disiplin kurulu üyeliklerinin yanı sıra asli üyelikler için de seçim yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz