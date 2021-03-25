Türkiye Jokey Kulübünde başkanlığa Serdal Adalı yeniden seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye Jokey Kulübünde başkanlığa Serdal Adalı yeniden seçildi

Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Türkiye Jokey Kulübünde başkanlığa Serdal Adalı yeniden seçildi

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanlığı'na Serdal Adalı dördüncü kez seçildi.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanlığı'na Serdal Adalı dördüncü kez seçildi.

Yeşilyurt Polat Renaissance Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda, kullanılan 108 oyun 63'ünü alan Adalı yeniden başkanlık görevine getirildi.

Adalı'nın rakibi Cüneyt Çalıcıoğlu 42 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Yunus Emre Berrak Tüzünataç Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Nihat Özdemir Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Jokey Kulübünde başkanlığa Serdal Adalı yeniden seçildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 15:15:12. #1.16#
title