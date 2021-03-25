Türkiye Jokey Kulübünde başkanlığa Serdal Adalı yeniden seçildi
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanlığı'na Serdal Adalı dördüncü kez seçildi.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanlığı'na Serdal Adalı dördüncü kez seçildi.
Yeşilyurt Polat Renaissance Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda, kullanılan 108 oyun 63'ünü alan Adalı yeniden başkanlık görevine getirildi.
Adalı'nın rakibi Cüneyt Çalıcıoğlu 42 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz