Türkiye Jokey Kulübü Atla Terapi Merkezinin duvarları engelliler için tuvale dönüştü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da resim öğretmeni adayı üniversiteli gençler, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu'ndaki Atla Terapi Merkezinin duvarlarını engelli çocuk ve gençler için adeta tuvale dönüştürdü.

Elazığ Hipodrom Müdürlüğünün talebi üzerine Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği programında okuyan gönüllü öğrenciler, merkezin duvarlarını, engelli çocuk ve gençlere daha güzel ortam sağlamak amacıyla resimlerle süsledi.

Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, AA muhabirine, her yıl kasım ve nisan arasında belirlenen takvime göre at yarışlarının yapıldığını söyledi.

Hipodromların sadece yarışların düzenlendiği bir tesis olmadığını belirten Demirçelik, sosyal yaşam alanlarıyla vatandaşlara faaliyetlerde bulunabilmeleri ve ailece güzel vakit geçirebilmeleri için de imkan sunduklarını ifade etti.

"Örnek bir çalışma yaptık"

Demirçelik, sosyal sorumluluk projelerinden en önemlisinin ise Atla Terapi Merkezi olduğunu vurguladı.

Türkiye'de 7 hipodromda bu merkezin hizmet verdiğini dile getiren Demirçelik, "Doktor raporuyla uygun görülen çocuklar için Atla Terapi Merkezinde hizmet veriyoruz. Bugüne kadar tüm tesislerimizde 70 bin kez engelli çocuk ve gençlerimize eğitim verildi. Bunun en sevindirici yönü atla terapinin onların tedavilerine katkı sağladığını görmek." dedi.

Engelli çocukların ata binmesinin yanı sıra durumu uygun olanların tımar, dokunma, besleme faaliyetleriyle de terapi gördüğüne işaret eden Demirçelik, "Atla Terapi Merkezinin görsel olarak da engelli çocuk ve gençlere hitap etmesi için FÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileriyle örnek olacak bir çalışma yaptık." diye konuştu.

"Amacımız terapi sürecine olumlu katkıda bulunmak"

FÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, öğrencilerin ortaya koyduğu bu örnek çalışmayı kent genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Gömleksiz, "Zihinsel, duygusal ve bedensel engelli çocuklar için faaliyetlerin yapıldığı bu merkezde öğrencilerimizin resim etkinliği oldu. Çok güzel resimler yaptılar. Amacımız terapiye gelen çocuklarımızda bir mekan farkındalığı oluşturmak, ata karşı ilgiyi artırmak, terapi sürecine olumlu katkıda bulunmak." dedi.

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi Rüçhan Keçeci de öğrencilerin çalışmasıyla merkezin duvarlarını adeta tabloya dönüştürdüklerini belirtti.

Gönüllü 10 öğrenciyle yağlı boya çalışmaları yaptıklarını anlatan Keçeci, "Boş duvarları renklendirdik. Sanki duvarlar canlıymış gibi bir izlenim yaptık." ifadelerini kullandı.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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