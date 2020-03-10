Türkiye, jeotermal serada yaklaşık 5 bin dönümle dünya lideri
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Türkiye, Güncel

Türkiye, jeotermal serada yaklaşık 5 bin dönümle dünya lideri

Türkiye Jeotermal Derneği Genel Başkanı Orhan Mertoğlu, Türkiye'nin jeotermal serada, yaklaşık 5 bin dönümle dünya lideri olduğunu bildirdi.

10.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:02
Türkiye, jeotermal serada yaklaşık 5 bin dönümle dünya lideri

Türkiye Jeotermal Derneği Genel Başkanı Orhan Mertoğlu, Türkiye'nin jeotermal serada, yaklaşık 5 bin dönümle dünya lideri olduğunu bildirdi.

Mertoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin jeotermal kaynak zenginliği açısından dünyada ilk beş arasında yer aldığını söyledi.

Jeotermal elektrik üretiminde ise Türkiye'nin dünyada 4. sırada olduğunu aktaran Mertoğlu, "Jeotermal sera ısıtmasında dünya birinciyiz. Jeotermal ısıtmanın dışında ev ısıtmasında, kaplıca kullanımında termal turizmde dünyada dördüncüyüz." bilgisini verdi.

Mertoğlu, jeotermal enerji üretiminde Türkiye'nin kapasitesinin tamamını kullanamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin jeotermal elektrikteki potansiyeli, klasik hidrotermal kaynaklardan 4 bin 500 megavat. Şu anda 1600 megavat üretim kapasitemiz var. Isıtmada kullandığımız 3 bin 500 megavat termaldir. Bizim ısıtmadaki potansiyelimiz ise 60 bin megavat termaldir. Bu, çok büyük bir rakam. Dolayısıyla jeotermal yerli, yenilenebilir, milli kaynağımızdır. Dışa bağımlılığı olmayan ve ucuz. Bugün doğal gaza göre yüzde 70 daha ucuz ısınma sağlıyor."

"Yüzde 95'e varan üretim birim maliyeti düşürüyor"

Jeotermalde yatırım maliyetinin birim başına 2 bin ile 40 bin dolar arasında değiştiğini vurgulayan Mertoğlu, "Bu rakam rüzgara göre biraz yüksek olabilir, ancak rüzgarda bir yılda yüzde 35-40 üretim alınırken, jeotermalde yüzde 95 üretim alınıyor. Bu da birim maliyetini düşürüyor." diye konuştu.

Mertoğlu, jeotermal elektrik üretiminin her geçen gün arttığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Jeotermal serada yaklaşık 5 bin dönümle dünya lideriyiz. Afyonkarahisar soğuk olmasına rağmen burada bile 700 dönümde jeotermal serada üretim yapılıyor. Daha önce 144 olan jeotermal sahamız şu anda 300'ü geçti. Sürekli arama, etüt yapılıyor. Bu hiçbir zaman bitmeyecek, ömür boyu devam edecek. Jeotermal dünyada yeni, yenilenebilir, tekrarlanabilir bir enerji türüdür ve dünyanın en temiz enerjisidir. Dünyanın her yerinde böyle bir jeotermal kaynak yok. Bu, bize Allah'ın lütfu."

Kaynak: AA

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Manşet

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