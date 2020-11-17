Türkiye İzmir için tek yürek
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Türkiye İzmir için tek yürek

17.11.2020 11:45 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:48
Türkiye İzmir için tek yürek

Ardahan Belediyesi öncülüğünde, İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Ardahan Belediyesi öncülüğünde, İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Kentin yöresel ürünlerinden oluşan ve vatandaşların desteğiyle hazırlanan gıda kolileri, belediyenin hizmet binasında düzenlenen programla deprem bölgesine gönderildi.

Belediye Başkanı Faruk Demir, yaptığı konuşmada, düzenledikleri kampanya ile depremzedeler için gıda kolileri hazırladıklarını söyledi.

Kolilerde yörede yetişen patates, kaşar ve benzeri ürünlerin olduğunu ifade eden Demir, "Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum. Duyarlı Ardahanlı hemşehrilerimiz, karınca kararınca gücü ölçüsünde bir şefkat eli uzatmıştır. Buradan kardeş şehrimize yardım ve selam yolluyoruz. Kardeş şehrimiz İzmir'e serhat şehrimizden şefkat elimizi uzatıyoruz. Yardımlar kent merkezi ve köylerden toplandı." diye konuştu.

Yaralılara acil şifalar dileyen Demir, yardım kampanyasının devam edeceğini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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