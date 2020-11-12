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Türkiye İzmir için tek yürek

12.11.2020 12:39 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:42
Türkiye İzmir için tek yürek

Germencik Belediyesi, İzmir'deki depremzedelere gıda ve giyecek yardımında bulundu.

Germencik Belediyesi, İzmir'deki depremzedelere gıda ve giyecek yardımında bulundu.

Belediye meclisinin İzmir'deki depremzedelere yardım gönderilmesi konusunda aldığı karar doğrultusunda 50 bin liralık ihtiyaç malzemesi temin edildi.

Alınan gıda, giyecek ve hijyen malzemeleri bir kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Belediye Başkan Vekili Aydın Bircan, gazetecilere, depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
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