Türkiye, İzmir için tek yürek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye, İzmir için tek yürek

09.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 09.11.2020 18:50
Türkiye, İzmir için tek yürek

Bartın'dan İzmir'deki depremin ardından yaraları sarmak için bölgeye yardım malzemesi gönderildi.

Bartın'dan İzmir'deki depremin ardından yaraları sarmak için bölgeye yardım malzemesi gönderildi.

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Valiliği önünde yardım tırının uğurlanması programında yaptığı konuşmada Türk milletinin İzmir'de yaşanan deprem sonrasında bölgedeki vatandaşlara yardım etmek için seferber olduğunu söyledi.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının deprem bölgesinde çalışmalara devam ettiğini belirten Güner, "Türk milleti olarak gerek deprem olsun gerekse Suriye, Halep'te yaşananlar olsun mazlum insanlara her daim elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Bugün de Valiliğimiz öncülüğünde gıda ve battaniye yardımlarını gönderiyoruz. Bölgede devletimiz gereğini yapıyor ama bu yardım, birlik ve beraberliğimizin, o bölgede yaşanan havanın bir ölçüde dağıtılması içindir." diye konuştu.

Ardından yardım tırı dualar eşliğinde İzmir'e gönderildi.

- "Bize 14 gün yeter" kampanyası

Öte yandan, Güner, valilik salonunda gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Bartın'da günlük pozitif vaka sayısının 100'ü aştığını belirten Güner, kentte Kovid-19 ile mücadelede "Bize 14 gün yeter" sloganıyla bir kampanya başlattıklarını da aktardı.

Kentte bulaşma durumunu incelediğinde ev içi temasların çok fazla olduğunun görüldüğünün altını çizen Güner, şunları kaydetti:

"Bu yüzden bir evde pozitif vaka çıktığında, evi müsait olmayan temaslıları yurda yerleştireceğiz. Kovid-19 ile mücadelede 'Bize 14 gün yeter' sloganıyla bir kampanya başlatıyoruz. Mümkün olduğunca dışarı çıkmayalım, misafir kabul etmeyelim, eş dost ve akraba ziyaretlerinden kaçınalım. Gönüllü olarak 14 gün karantina ilan edelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

İlgili Haberler

Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Kamala Harris Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Evgar Hazar Ergüçlü Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Samatta Tamer Tuna Fatih Terim Nacer Chadli
Daha Fazla Kasım İstifa Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye, İzmir için tek yürek - Bartın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 18:52:19. #1.15#
title