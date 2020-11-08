Türkiye İzmir için tek yürek
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Türkiye İzmir için tek yürek

08.11.2020 14:53 | Son Güncelleme: 08.11.2020 14:56
Türkiye İzmir için tek yürek

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen kampanya ile toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu tır, İzmir'deki depremzedelere ulaştırmak üzere yola çıktı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen kampanya ile toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu tır, İzmir'deki depremzedelere ulaştırmak üzere yola çıktı.

Anıt Meydanında düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir halkının ülke genelinde yaşanan her türlü felaket ve olağanüstü durumlarda, zarar gören vatandaşlara geçmişte yardım elini uzattığını bildirdi.

Bugün de İzmir'de yaşanan depremin ardından Beyşehirlilerin yardım eli uzatarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade eden Bayındır, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Yardım tırı, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek tarafından yapılan duanın ardından İzmir'de doğru yola çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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