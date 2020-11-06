Türkiye İzmir için tek yürek
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Türkiye İzmir için tek yürek

06.11.2020 12:31 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:31
Türkiye İzmir için tek yürek

Niğde Valiliği koordinesinde belediye öncülüğünde, hayırseverlerin katkısıyla toplanan 3 tır yardım malzemesi, İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

Niğde Valiliği koordinesinde belediye öncülüğünde, hayırseverlerin katkısıyla toplanan 3 tır yardım malzemesi, İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

Vali Yılmaz Şimşek, Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki uğurlama töreninde, İzmir'de depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Yapılan yardımlarla deprem felaketi karşısında İzmirlilerle bir ve beraber olduklarını göstermek istediklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Amacımız, onların yaralarının sarılmasına bir nebze vesile olmak. Son bir haftadır, ülke ve millet olarak İzmir için tek yürek olduk. İzmir'den gelecek haberlere odaklandık. Gelen mucizelere, kurtarılma haberlerine hep birlikte sevinirken vefat eden vatandaşlarımıza üzüldük. Ama olayın ilk anından itibaren devletimiz hemen olay yerindeydi ve yaraları en kısa sürede sardı. Ülke olarak bir aradaydık ve kenetlendik. Millet olarak da bu tür felaketler karşısında bir ve beraber olacağımızı herkese gösterdik. Allah bu tür felaketlerden bizleri korusun."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek, şöyle konuştu:

"Türk halkı bu zor günlerde bir araya gelmesini, kenetlenmesini çok iyi biliyor. İzmir için bir çağrı yaptık, herkes bu çağrıya elinden geldiğince destek oldu ve tırları doldurdu. Belediyemizin de katkısı oldu ama Niğdelilere teşekkür ediyorum. Özellikle vatandaşlarımız, evlerinde kullanılmamış battaniyelerini, eşyalarını getirdi. Hepimize yaşam umudu olan Elif ve Ayda kızlarımıza yatak aldılar, onlar için özel gönderiyoruz. Yine bir vatandaşımız oradaki bir kızımız için keman gönderiyor. Güzel bir organizasyon oldu. Herkes çok hassas ve duyarlıydı."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Osman Ayas'ın yaptığı duadan sonra yardımları taşıyan tırlar İzmir'e doğru yola çıktı.

Törene, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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