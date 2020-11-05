Türkiye İzmir için tek yürek

Malatya'nın Yeşilyurt ilçe belediyesince İzmir'deki depremzedeler için hazırlanan gıda ve battaniye kolisi yüklü tır yola çıktı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçe belediyesince İzmir'deki depremzedeler için hazırlanan gıda ve battaniye kolisi yüklü tır yola çıktı.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlanan ve "Yeşilyurt'tan İzmirli kardeşlerimize sevgi kervanı" adı verilen yardım tırı hazırlandı.

10 ton gıda, 500 battaniye kolilerinin yanı sıra çocuklar için de oyuncak bulunan tır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve diğer ilgililerin katıldığı törenle İzmir'e uğurlandı.

Belediye Başkanı Çınar, Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi'nde düzenlenen programda, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle tüm Malatyalıların büyük bir üzüntü yaşadığını söyledi.

İzmirlileri en iyi kendilerinin anladığını dile getiren Çınar, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 9-10 ay kadar önce biz de aynı sıkıntıları, sorunları maalesef yaşadık hala da yıkıntıların kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar devam ederken İzmir'den gelen haber bizi fazlasıyla üzdü. Onları en iyi anlayan Yeşilyurtlular olarak hayırseverlerin katkılarıyla 10 ton gıda ve 500 battaniye hazırladık. İlk yardım tırımızı buradan uğurlayacağız. İzmirlilerin yaşadığı çok zor bir durum ve sıkıntılı bir süreç. Bu dönemde küçük bir sevgi, mutluluk, destek olmak için bu yardımları yaptık, hayırseverlerimiz de buna büyük katkı verdi. Emeği geçenlere katkı sunanlara teşekkür ediyorum. Allah tüm insanlığı bu tür acılardan korusun."

AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ise Malatyalı hayırseverlerin ilk günden bu yana İzmirli afetzedelerin yanında olduğunu belirterek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Umut Yalçın da yardım tırının doğudan batıya uzanan bir sevgiyi gösterdiğini ifade etti.

Malatya'nın depremin acısını yaşadığını anlatan Yalçın, yardım tırının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yardım tırı İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın dua etmesinin ardından İzmir'e uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik