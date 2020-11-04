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Türkiye İzmir için tek yürek

04.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:32
Türkiye İzmir için tek yürek

Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığınca İzmir'deki depremin ardından başlatılan kampanya kapsamında 5 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığınca İzmir'deki depremin ardından başlatılan kampanya kapsamında 5 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Kampanya kapsamında toplanan gıda ve hijyen malzemeleri Efeler ilçesindeki Gıda Çarşısı'nda tırlara yüklendi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Şube Başkanı Mesut Mezkit, 5 tır yardım malzemesi topladıklarını söyledi.

Mezkit, yardım tırlarının devamının geleceğini bildirerek, 2 gönüllü psikoloğun da gönderileceğini ifade etti.

Depremde hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından tırlar yola çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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