Türkiye İzmir için tek yürek
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Türkiye İzmir için tek yürek

03.11.2020 18:27 | Son Güncelleme: 03.11.2020 18:30
Türkiye İzmir için tek yürek

Burdurlu hayırseverler, İzmir'de yaşanan depremin ardından bölgeye battaniye ve gıda kolileri gönderdi.

Burdurlu hayırseverler, İzmir'de yaşanan depremin ardından bölgeye battaniye ve gıda kolileri gönderdi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayırseverlerin İzmir'i yalnız bırakmadığını belirtti.

Mesajında iki yardım tırının bölgeye gönderildiğini aktaran Vali Arslantaş, "3 bin battaniye ve bin 500 gıda kolisi Burdur'dan İzmir'e doğru yola çıktı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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