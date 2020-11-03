Türkiye İzmir için tek yürek
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Türkiye İzmir için tek yürek

03.11.2020 15:15 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:18
Türkiye İzmir için tek yürek

İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Mardin'in Nusaybin ilçesinde yardım kampanyası düzenlendi.

İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Mardin'in Nusaybin ilçesinde yardım kampanyası düzenlendi.

Nusaybin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Nusaybin Elbirliği Platformu koordinesinde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Kaymakamlık, belediye, Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşları ile hayırsever vatandaşların desteğiyle yardım kampanyası başlatıldığı, kampanyada 800 koli gıda, 400 battaniye ve 400 ısıtıcının toplanmasının hedeflendiği bildirildi.

Yardımların en kısa zamanda İzmir'e gönderileceği kaydedilen açıklamada, "Destek olmak isteyenlerin Nusaybin Kızılay Şubesiyle irtibata geçmeleri rica olunur." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
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