Türkiye İzmir için tek yürek

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bodrum İlçe Temsilciliği üyeleri, İzmir'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bodrum İlçe Temsilciliği üyeleri, İzmir'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

TÜGVA Bodrum İlçe Temsilciliğinden yapılan açıklamada, afet koordinasyonla sürekli irtibat halinde olan vakıf üyelerinin, vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık verme noktasında bütün imkanlarıyla harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, TÜGVA Bodrum temsilciliği bünyesinde toplanan gıda, temizlik, giyim ve barınma ihtiyaçlarla ilgili yardımların, İlçe Temsilcisi Enes Yılmaz ve beraberindeki vakıf gönüllüleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı