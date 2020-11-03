Türkiye İzmir için tek yürek - Polatlı'dan yardım
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Türkiye İzmir için tek yürek - Polatlı'dan yardım

03.11.2020 08:49 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:09

Ankara'nın Polatlı ilçesinde toplanan yardım malzemeleri, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere Ankara Valiliğine gönderildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde toplanan yardım malzemeleri, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere Ankara Valiliğine gönderildi.

Polatlı Kaymakamlığı öncülüğünde, İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçeleri ile çevresinde yıkımlara yol açan 6,6 büyüklüğündeki depremden zarar gören aileler için bağış toplandı.

Hayırseverlerin bağışladığı 146 battaniye, İzmir'e ulaştırılmak üzere Polatlı Belediyesinin tahsis ettiği araçla Ankara Valiliğine teslim edildi.

Türkiye İzmir için tek yürek - Polatlı'dan yardım
Türkiye İzmir için tek yürek - Polatlı'dan yardım
Türkiye İzmir için tek yürek - Polatlı'dan yardım
Türkiye İzmir için tek yürek - Polatlı'dan yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Tuna

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Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
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