Türkiye İzmir için tek yürek
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Türkiye İzmir için tek yürek

02.11.2020 21:53 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:04
Türkiye İzmir için tek yürek

Elazığ Valiliği, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenenler için yardım kampanyası başlattı.

Elazığ Valiliği, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenenler için yardım kampanyası başlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de merkezi Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye yapılan yardım faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla Valilik, AFAD koordinasyonunda yardım kampanyası başlattı.

Kampanya sonunda temin edilecek gıda kolisi ve battaniye gibi yardım malzemelerinin İzmir'deki depremzedelere gönderileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen deprem nedeniyle afetzedelere dağıtmak üzere ihtiyaç duyulan ve içeriği belirtilen standart gıda kolisi ya da kullanılmamış battaniye yardımında bulunmak isteyen vatandaşlarımız veya kuruluşlarımızın Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları veya vakfımızın 0 535 717 94 65 numaralı telefonundan iletişime geçmeleri halinde yapacakları yardımlar personelimiz tarafından bizzat yerinde teslim alınacaktır."

Elazığ Belediyesi, bir tır yardım daha gönderdi

Öte yandan deprem nedeniyle daha önce İzmir'e 1 tır yardım ulaştıran Elazığ Belediyesi, yaşam malzemelerinden oluşan 1 tırlık yardımı daha deprem bölgesine gönderdi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'imize yardımlarımız devam ediyor. Beslenme, barınma, giyim, pandemiye yönelik hijyen malzemelerinin bulunduğu ikinci aracımız İzmir'e gitmek üzere yola çıktı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
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