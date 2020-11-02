Türkiye İzmir için tek yürek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye İzmir için tek yürek

02.11.2020 18:03 | Son Güncelleme: 02.11.2020 18:06
Türkiye İzmir için tek yürek

Kayseri'den 2 bin 400 battaniye, İzmir'deki afetzedelere gönderildi.

Kayseri'den 2 bin 400 battaniye, İzmir'deki afetzedelere gönderildi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, yazılı açıklamasında, Kayseri Valiliği öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsa ile organize sanayi bölgelerinden, deprem felaketi yaşayan İzmir'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 2 bin 400 battaniye gönderildiğini bildirdi.

Yardımlaşma ve dayanışmanın, Türk milletinin kendisine rehber edindiği en temel kavramlar olduğunu vurgulayan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Kayseri'de koordineli bir şekilde depremzede kardeşlerimizin yaşadığı felaketin acısını paylaşarak azaltmak amacıyla yanlarında olmaya çalıştık. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla dayanışma içinde olan ve yaraların, acıların sarılması hususunda gereken hassasiyeti gösteren bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

İlgili Haberler

Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Enes Batur Danla Bilic Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mbaye Diagne Eddie Newton Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye İzmir için tek yürek - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 18:09:44. #1.14#
title