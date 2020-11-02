Türkiye İzmir için tek yürek

Sivas'ta hazırlanan battaniye ve gıda kolisi yüklü yardım tırı, İzmir'e uğurlandı.

Sivas'ta hazırlanan battaniye ve gıda kolisi yüklü yardım tırı, İzmir'e uğurlandı.

Tarihi Jandarma Binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, ülkenin, bu yıl deprem ve sel gibi birçok afeti yaşadığını söyledi.

Yardımlaşma ve dayanışmanın, Türk milletinin kendisine rehber edindiği en temel kavramlar olduğunu vurgulayan Ayhan, "Deprem olduğu andan bugüne kadar geçen zaman diliminde bedenen burada olsak da ruhen gözümüz, kulağımız hep İzmir'de. Bugün 3 yaşındaki bir bebeğimizin kurtulması, kurtarılması bize ayrı bir heyecan ve umut verdi." dedi.

Ayhan, Sivaslı hayırseverler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının desteğiyle ilk etapta İzmir'e bir yardım tırı uğurladıklarını dile getirdi.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ise depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Depremin ardından 81 il ve 83 milyonun tek yürek olduğunu aktaran Ekinci, enkaz altında kalanların bir an önce kurtarılmasının, herkesin en büyük duası olduğunu ifade etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de doğal afetlerin ülkenin bir gerçeği olduğunu söyledi.

Herkesin doğal afetlerden ders alması gerektiğini belirten Bilgin, alt ve üst yapısıyla depreme dayanıklı şehirler inşa etmenin, herkesin görevi olduğunu kaydetti.

Bilgin, doğal afetlerden sonra yardımlaşma, dayanışma ve birlikteliğin Türk milletinin en önemli özelliklerinden birisi olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından dua edilerek, bin adet gıda kolisi ve 300 battaniyeden oluşan yardım malzemesini taşıyan tır, İzmir'e uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer