Türkiye İzmir için tek yürek
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Türkiye İzmir için tek yürek

02.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:55
Türkiye İzmir için tek yürek

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı ve belediyesi koordinesinde, Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı ve belediyesi koordinesinde, Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan bilgilendirmede, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlara yardımcı olmak için başlatılan kampanyanın cuma günü son bulacağı belirtildi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, depremzedeler için yardım seferberliği başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Haydi Tatvan, İzmir için kardeşlik ve yaraları sarma vakti. İzmir'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan yardım kampanyamıza kullanılmamış battaniye ve gıda malzemesi katkılarınızı bekliyoruz. İşletme Caddesi'ndeki eski ofis binasında oluşturduğumuz yardım toplama merkezimiz akşam saatlerine kadar açık olacak ve araçlarımız doldukça yola çıkacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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Türkiye İzmir için tek yürek
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