Türkiye İzmir için tek yürek
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Türkiye İzmir için tek yürek

02.11.2020 13:17 | Son Güncelleme: 02.11.2020 13:20
Türkiye İzmir için tek yürek

İzmir'deki depremzedeler için Tunceli'den bölgeye bir tır dolusu battaniye gönderildi.

İzmir'deki depremzedeler için Tunceli'den bölgeye bir tır dolusu battaniye gönderildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İzmir'deki depremin ardından kentte valilik ve kaymakamlıkların koordinesinde çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hayırseverlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ile tedarik edilen 2 bin 537 adet battaniye, İzmir'deki depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yola çıkmıştır. Tunceli sizinle, İzmir." ifadelerine yer verildi.

Ardahan valiliğinden yapılan açıklamada ise İzmir'deki depremzedeler için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yardım kampanyası başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, yardım yapacak vatandaşların İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) müracaat etmeleri istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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Türkiye İzmir için tek yürek
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