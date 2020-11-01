Türkiye, İzmir için tek yürek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye, İzmir için tek yürek

01.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:12
Türkiye, İzmir için tek yürek

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla başlatılan yardım kampanyasına Sakaryalıları davet etti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla başlatılan yardım kampanyasına Sakaryalıları davet etti.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımda ayni yardım kampanyasının başlatıldığını bildirdi.

Vali Kaldırım, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Asil, hayırsever Sakaryalılar; bu acıyı en iyi biz anlarız. İzmir depreminden etkilenen afetzedeler için ilimiz genelinde ayni yardım kampanyası başlatılmıştır. Standart gıda kolisi ve kullanılmamış battaniye kabul edilecektir. Vefamızı gösterelim, bağışımızı yapalım."

Vali Kaldırım, paylaşımında ayrıca bağışların teslim edilebileceği sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının bilgilerine de yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

İlgili Haberler

Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ümit Özdağ Ersin Tatar Osman Durmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Deniz Seki Aleyna Tilki İkbal Gürpınar
Spor Babel Gökhan Töre Eddie Newton Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye, İzmir için tek yürek - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 17:13:38. #1.15#
title