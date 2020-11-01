Türkiye, İzmir için tek yürek

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla başlatılan yardım kampanyasına Sakaryalıları davet etti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla başlatılan yardım kampanyasına Sakaryalıları davet etti.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımda ayni yardım kampanyasının başlatıldığını bildirdi.

Vali Kaldırım, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Asil, hayırsever Sakaryalılar; bu acıyı en iyi biz anlarız. İzmir depreminden etkilenen afetzedeler için ilimiz genelinde ayni yardım kampanyası başlatılmıştır. Standart gıda kolisi ve kullanılmamış battaniye kabul edilecektir. Vefamızı gösterelim, bağışımızı yapalım."

Vali Kaldırım, paylaşımında ayrıca bağışların teslim edilebileceği sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının bilgilerine de yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz