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Türkiye İzmir için tek yürek

01.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:46
Türkiye İzmir için tek yürek

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gönderilen mobil mutfak tırından vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başlandığı bildirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gönderilen mobil mutfak tırından vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcak yemek dağıtımı yapılan mobil mutfak tırından fotoğraflara yer verdi.

Güler, açıklamasında şunları kaydetti:

"İzmir'de meydana gelen depremin ardından mağdur olan vatandaşlarımız için afet bölgesine konuşlandırılan 5 bin kişi kapasiteli, tam donanımlı mobil mutfak tırımız sıcak yemek dağıtımına başladı. Kalbimiz ve dualarımız İzmir'le."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
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