Türkiye İzmir için tek yürek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye İzmir için tek yürek

01.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:43
Türkiye İzmir için tek yürek

Niğde Valiliği, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedelere gıda veya battaniye yardımı yapmak isteyenlerin İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmalarını istedi.

Niğde Valiliği, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedelere gıda veya battaniye yardımı yapmak isteyenlerin İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmalarını istedi.

Valilik sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, İzmir'de deprem sonrası yapılan yardım faaliyetlerinin AFAD koordinasyonunda yapıldığı belirtildi.

İhtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere şu an sadece standart gıda koli ve yeni battaniye ihtiyacı bulunduğunu aktarılan paylaşımda, şunları kaydedildi:

"Halihazırda başkaca bir yardım malzemesine veya ihtiyaç fazlası kullanılmış eşya ihtiyacı bulunmamaktadır. İhtiyaç oluşması halinde ayrıca bildirilecektir. Söz konusu gıda kolisi ve yeni battaniye yardımını ulaştırmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurabilirler. Beslenme konusunda ise ana sorumlu kuruluş Türk Kızılay'ı olup, bu konudaki faaliyet halen devam etmektedir. Beslenmeyle ilgili destek olmak isteyenlerin bu kurumla irtibata geçmeleri ve koordinasyon içinde olmaları gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

İlgili Haberler

Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Osman Durmuş Meral Akşener Emmanuel Macron
Magazin Şafak Sezer Aleyna Tilki Eser Yenenler İkbal Gürpınar
Spor Can Bartu Erol Bulut Tamer Tuna Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye İzmir için tek yürek - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 15:52:40. #1.15#
title