Türkiye İzmir için tek yürek

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Uşak'tan çok sayıda ekip arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gitti.