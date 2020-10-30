Türkiye İzmir için tek yürek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye İzmir için tek yürek

30.10.2020 22:35 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:39
Türkiye İzmir için tek yürek

Elazığ Valililiği koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'e bir tır yardım malzemesi ve kurtarma ekipleri gönderildi.

Elazığ Valililiği koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'e bir tır yardım malzemesi ve kurtarma ekipleri gönderildi.

24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'dan, Valilik koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğünce İzmir'deki depremzedeler için 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, yaptığı açıklamada, 24 Ocak depremini yaşamış Elazığ halkı olarak İzmir ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirtti.

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderilmesi için teyakkuza geçirdiklerini ifade eden Pıhtılı, şunları kaydetti:

"AFAD Başkanlığı tarafından seviye 3 diye ihbarın düşmesi ile 2 kentsel arama kurtarma aracımız ile 8 arama kurtarma personelimizi hemen bölgeye ulaşmak üzere yola çıkardık. Akabinde de sayın Valimizin talimatları ile İzmir'deki depremzede ailelere yardım amaçlı bölgede çok acil lazım olacak ilk aşamada battaniye, çocuk bezi ve ısıtıcı gibi malzemeleri tıra yükleyip deprem bölgesine gönderdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

İlgili Haberler

Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Geert Wilders Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sevim Emre Işın Karaca Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Ali Koç Erol Bulut Tamer Tuna Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye İzmir için tek yürek - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 22:52:58. #1.15#
title