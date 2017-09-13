Türkiye-İzlanda Maçının Biletleri Tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın, 6 Ekim Cuma günü Eskişehir'de oynayacağı İzlanda maçının biletleri tükendi.

Türkiye-İzlanda Maçının Biletleri Tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın, 6 Ekim Cuma günü Eskişehir'de oynayacağı İzlanda maçının biletleri tükendi.

Kaynak: Dunya.com