Türkiye-İzlanda Maçının Biletleri 1 Saatte Tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İzlanda ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri, satışa çıktığı andan itibaren bir saat içinde tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların 6 Ekim Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynayacağı müsabakanın bilet satışının sona erdiği belirtildi.

FEDERASYON TEŞEKKÜR ETTİ

Açıklamada ayrıca, "Biletlere gösterilen ilgiden dolayı tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.