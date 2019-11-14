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Türkiye-İzlanda maçını 48 bin kişi izledi

Türkiye ile İzlanda arasında oynanan Avrupa Şampiyonası Eleme mücadelesinde tam 48 bin taraftar yer aldı.

14.11.2019 20:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:45
Türkiye-İzlanda maçını 48 bin kişi izledi

ile arasında oynanan Şampiyonası Eleme mücadelesinde tam 48 bin taraftar yer aldı.


Euro 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye ile İzlanda'nın karşı karşıya geldiği karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu. Biletlerin günler öncesinden tükendiği mücadelede tribünlerde tam 48 bin taraftar yer aldı. Rakip takım tribününe İzlanda taraftarı gelmediği için bu bölümde de ay-yıldızlı taraftarlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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