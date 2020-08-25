Türkiye İzcilik Federasyonu Sağlık ve Teşkilat Kurul Toplantısı çevrim içi yapıldı Türkiye İzcilik Federasyonu Sağlık ve Teşkilat Kurulu Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Türkiye İzcilik Federasyonu Sağlık ve Teşkilat Kurulu Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya Federasyon Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ile kurul üyeleri katıldı.

Sporcuların durumlarının değerlendirildiği toplantıda, İstanbul'daki kursiyerlere yönelik 24 kişilik pilot kursların açılması kararı alındı.

Açılacak kurslarda Kovid-19 salgınına karşı her türlü tedbir alınacak ve kurslar sağlık kurulu üyelerince de takip edilecek.

Kaynak: AA