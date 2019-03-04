Türkiye İtibar Endeksi 2018 Sonuçları İçin Geri Sayım

15 Aralık 2018 ile 30 Ocak 2019 tarihleri arasında bu yıl ilk kez 30 farklı sektörde Türkiye çapında 5000 kişi aranarak yapılan araştırma sonucuna göre Türkiye'nin en itibarlı kurumları bir kaç gün içerisinde açıklanacak.

Türkiye geneli harici 30 farklı sektörde gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi 2018 (TİE) Araştırması'nın saha verileri, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü başkanlığındaki Dr. Ömer Bilen ve Dr. Reşit Çelik'den oluşan Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üyelerince akademik olarak denetlenerek rapor haline getiriliyor. İtibar Group bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen araştırmada; aralarında holdingler, enerji, eğitim, beyaz eşya, GSM, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, ilaç, ulaşım, işlenmiş gıda, bankacılık, elektronik eşya, turizm, sigorta, makine, mobilya, perakende, takı ve ziynet, restoran, kozmetik, süt ürünleri, unlu mamüller, özel hastane, belediye, alkolsüz içecek ve akaryakıt sektörlerindeki şirketlerin itibarı ölçümlenirken bu yıl ilk kez olarak Türkiye'nin en itibarlı kişisi de belirlenecek.

30 farklı sektörde öne çıkan büyük kuruluşların itibar değerleri, sektör içi rakiplerinden farklılıkları, benchmark kurumdan farklılıkları, neden o noktada oldukları, itibarlarını artırabilmeleri için kamuoyunun ve hedef kitlelerinin onlardan beklentilerinin neler olduğu, hangi beklentiyi ne ölçüde yerine getirirlerse kurum itibarının ne ölçüde artabileceği, buna yönelik öncelikler ve tavsiyelerin yer alacağı Türkiye İtibar Endeksi 2018, Mart ayının ilk haftasında kamuoyu ile paylaşılacak.

Kaynak: Bültenler