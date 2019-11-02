"Türkiye ithalat fuarında Çin'deki potansiyelini ortaya koymayı umuyor"

02.11.2019 14:08

2. Çin Uluslararası İthalat Fuarı 5-10 Kasım günlerinde Shanghai'da düzenlenecek.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Liu Yuhua Çin Medya Grubu'na bağlı Çin Uluslararası Radyosu muhabirine verdiği demeçte, Türkiye'nin bu yılki fuara daha iyi hazırlandığını ve fuar aracılığıyla Türk mallarının Çin piyasasındaki potansiyelini ortaya koymayı umduğunu kaydetti.

Fuardaki sloganının "Türkiye, Potansiyeli Keşfet" olarak belirlendiği bilgisini veren Liu Yuhua, Türkiye'nin fuara büyük önem verdiğine, fuardaki pavyonlarının gerek tasarım, gerekse ürün sergileme açılarından son derece dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Müsteşar Liu Yuhua, Türkiye'nin sergi alanının geçen yılki fuara göre iki kat daha büyük olduğuna işaret ederek; tarımsal ürünler, beyaz eşya, tıbbi cihazlar ve ilaçlar gibi malların sergileneceğini kaydetti.

Liu Yuhua, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin bu yıl ayrı bir stant açarak, sebze ve kuruyemiş gibi gıda ürünlerinin işlenmesinde gelinen modern seviyeyi gözler önüne sereceğini vurguladı.

Geçen yılın başından bu yana Türkiye ve Çin'in ortak çabaları sayesinde, Türkiye menşeli kiraz, antepfıstığı ve süt ürünleri Çinli tüketicilerle buluştu. Gelecekte Türkiye menşeli nar, incir ve su ürünlerinin de aşamalı olarak Çin piyasasına girmesi bekleniyor.

Kaynak: Bültenler