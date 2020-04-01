Türkiye, İtalya ve İspanya'ya Covid-19'la mücadelede destek amacıyla tıbbi yardım gönderdi Türkiye, yeni tip koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Türkiye, yeni tip koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım malzemesi gönderdi.View on euronews