Türkiye, İtalya ve İspanya'ya Covid-19'la mücadelede destek amacıyla tıbbi yardım gönderdi Türkiye, yeni tip koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Türkiye, yeni tip koronavirüsle Covid-19 mücadeleye destek amacıyla İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Dünyada Covid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden olan ve aynı zamanda salgının Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İspanya ve İtalya'ya Türkiye'den yardım eli uzandı. Euronews.com'da Görüntüle