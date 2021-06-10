İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini soruları cevapladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, güçlü bir rakibe karşı zorlu bir müsabaka oynayacaklarını söyledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, güçlü bir rakibe karşı zorlu bir müsabaka oynayacaklarını söyledi.

Mancini, çevrim içi düzenlenen basın toplantısına savunma oyuncusu Giorgio Chiellini ile birlikte katıldı.

Açılış maçlarının zor olduğunu belirten İtalyan teknik adam, "İlk maç, çok zor bir maç olacak. Rahat bir şekilde bu maça hazırlandık ve amacımız tabii ki kazanmak. Çok zor ama bundan keyif de almamız gerekiyor. Türkiye'ye büyük saygım var çünkü çok güçlü bir takım. İyi hazırlandık. Bildiğimiz şeyleri yapacağız ve zor maç olsa da rahat bir şekilde oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Mancini, turnuva öncesi kaleme aldığı mektupla ilgili gelen bir soru hakkında, "Başımıza gelen tüm süreci anlattım. Şu an pandemide durum iyiye doğru gidiyor. Asıl amacımız halkımızın yüzünü biraz gülümsetmek. Geçirdiğimiz zor dönemin üstesinden gelmek. 90 dakika boyunca insanlara mümkün olduğu kadar iyi zaman geçirtmek istiyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi, yapmamız gerekenleri düşünmemiz, neye odaklandığımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Aslında bu mektubu futbolun içindeki herkes için yazdım. Böyle bir turnuvada bütün ülkenin maçı takip ettiğini biliyorum. Herkesi ilgilendiren bir turnuva olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan teknik adam, takımına güvendiğinin altını çizerek, "İnanılmaz oyuncularımız, harika bir takım ruhumuz var. Uzun zamandır beraber eğlenerek çalışıyoruz. Amacımız tabii ki Londra ve Wembley'e ulaşmak." şeklinde konuştu.

Mancini, tribünde 16 bin taraftar olacağını hatırlatarak, "Ne kadar taraftarımız olursa o kadar mutlu oluruz. 16 bin kişi bizim için çok önemli. Tabii ki bunun içinde Türk taraftarlar da olacak. 16 bin kişinin karşısında oynamak, uzun süren bir salgın döneminden sonra çok güzel olacak." açıklamasını yaptı.

Mancini, Pellegrini'nin sakatlığı nedeniyle üzgün olduklarını ve bir an önce takıma dönmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Chiellini: "Yarınki müsabaka kolay bir maç değil"

Deneyimli savunma oyuncusu Giorgio Chiellini, Türkiye karşılaşmasının zorluğuna dikkati çekti.

Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Chiellini, "Biz en iyi şekilde hazırlandık. Yarın sahada bu belli olacak. Büyük bir coşku ile buraya geldik. Birçok güçlük olacak. Yarınki müsabaka kolay bir maç değil. Burada büyük bir denge olacak. Zor bir maç olacak ama kazanmaya hazırız. Bence harika bir akşam yaşanacak. Çok iyi hazırlandık, iyi bir kamp dönemi geçirdik. Yarınki maçın harika geçmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uefa Euro 2020