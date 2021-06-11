Türkiye- İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- İtalya maçı Euro 2020 maçı hangi kanalda? Muhtemel 11!
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Türkiye- İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- İtalya maçı Euro 2020 maçı hangi kanalda? Muhtemel 11!

Türkiye- İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- İtalya maçı Euro 2020 maçı hangi kanalda? Muhtemel 11!
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İtalya- Türkiye karşılaşmasında heyecan dorukta. Ay- yıldızlılar 5. Avrupa Şampiyonası finalinde yer alacak. Türkiye'nin bu akşamki İtalya karşılaşmasında beklenen sonuç sahadan galibiyetle ayrılmak. Büyük karşılaşma İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Standı'nda gerçekleşecek. Peki, Türkiye- İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- İtalya maçı Euro 2020 maçı hangi kanalda? Muhtemel 11!

İtalya- Türkiye karşılaşmasında heyecan dorukta.Ay- yıldızlılar 5. Avrupa Şampiyonası finalinde yer alacak. Türkiye'nin bu akşamki İtalya karşılaşmasında beklenen sonuç sahadan galibiyetle ayrılmak. Büyük karşılaşma İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Standı'nda gerçekleşecek. Peki, Türkiye- İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- İtalya maçı Euro 2020 maçı hangi kanalda? Muhtemel 11! Detaylar haberimizde!

Türkiye'nin İtalya ile bu akşam 11.kez karşılaşacak. Ay-yıldızlılar rakibini mağlup edip galibiyetle sahada ayrılmayı hedefliyor. Dev maç Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşecek. Türkiye'nin İtalya ile yapılan 10 karşılaşmasından 3'ünde beraberlik 7'sinde ise mağlubiyetle ayrıldık. 11 Haziran Cuma (bugün) oynanacak maçtan galibiyetle ayrılmak hedefleniyor.

TÜRKİYE- İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye- İtalya EURO 2020 A Grubu maçı 11 Haziran Cuma günü (bugün) oynanacak. Büyük mücadele TSi 22.00'de başlayıp 90 dakika sürecek.

TÜRKİYE- İTALYA MAÇI EURO 2020 MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanlı karşılaşma saat 11 Haziran Cuma günü (bugün) 22.00' de TRT1 'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak

Türkiye- İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- İtalya maçı Euro 2020 maçı hangi kanalda? Muhtemel 11!

MUHTEMEL 11!

Türkiye

  • Zeki Çelik
  • Uğurcan Çakır
  • Umut Meraş
  • Ozan Tufan
  • Hakan Çalhanoğlu
  • Burak Yılmaz
  • Yusuf Yazıcı
  • Okay Yokuşlu
  • Merih Demiral
  • Çağlar Söyüncü
  • Kenan Karaman

İtalya

  • Florenzi
  • Chiellini
  • Barella
  • Berardi(Chiesa)
  • Insigne
  • Donnarumma
  • Bonucci
  • Spinazzola
  • Jorginho
  • Immobile
  • Locatelli
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Türkiye- İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- İtalya maçı Euro 2020 maçı hangi kanalda? Muhtemel 11! - Haberler
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