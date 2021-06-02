Türkiye - İtalya maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye - İtalya hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi?
EURO 2020 heyecanla beklenirken sporseverler Türkiye - İtalya maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Türkiye - İtalya maçı hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?
EURO 2020 açılış maçında maçta Türkiye - İtalya maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İtalya maçı hangi kanalda, hakemi kim? Türkiye - İtalya maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - İtalya, Euro 2020 maçı 11-06-2021 Cuma günü oynanacak. Maçın başlama saati 22.00
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - İtalya maçı TRT1 kanalından yayınlanacak.
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLENECEK Mİ?
Türkiye - İtalya maçını şifresiz şekilde TRT1'den izleyebilirsiniz.