Türkiye - İtalya maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye - İtalya hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi?

EURO 2020 heyecanla beklenirken sporseverler Türkiye - İtalya maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Türkiye - İtalya maçı hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2020 açılış maçında maçta Türkiye - İtalya maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İtalya maçı hangi kanalda, hakemi kim? Türkiye - İtalya maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İtalya, Euro 2020 maçı 11-06-2021 Cuma günü oynanacak. Maçın başlama saati 22.00

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya maçı TRT1 kanalından yayınlanacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLENECEK Mİ?

Türkiye - İtalya maçını şifresiz şekilde TRT1'den izleyebilirsiniz.