Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti? Türkiye İtalya maçı sonucu!

Milli maç kaç kaç bitti? EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. Futbolseverler, Milli maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti? Türkiye İtalya maç sonucu nedir? Milli maç kaç kaç bitti? Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti? Türkiye İtalya maçı sonucu nedir?

Milli maç kaç kaç bitti? EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. Futbolseverler, Milli maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti? Türkiye İtalya maç sonucu nedir?Milli maç kaç kaç bitti? Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti? Türkiye İtalya maçı sonucu nedir? İşte detaylar haberimizde…

TÜRKİYE İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki önemli mücadelede ay-yıldızlı ekip sahaya, kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı nefesleri kesmesine rağmen beklenen gol gelmeyince taraftar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

MAÇTAN DAKİKALARİLK YARI

Dakika 2: Domenico Berardi sağ kanatta son çizgiye gelmeden topu ceza sahasına çevirdi. Ciro Immobile'nin ön direğe yakın bölgeden vuruşunda top yan ağlara gitti.

Dakika 4: A Milli Takımımız, İtalya topla yarı sahamıza geldiğinde, boş alan bırakmadan iyi pozisyon almaya çalışıyor.

Dakika 11: Zeki Çelik'ten savunma arkasına uzun bir top! Burak Yılmaz koştu ve sağ kanattan topu ceza sahasına çevirdi. Orada bizden kimse yok! Sonrasında Hakan Çalhanoğlu topu almak isterken faul yaptı.

Dakika 15: Manuel Locatelli'nin sert müdahalesinin ardından milli futbolcumuz Ozan Kabak kısa süre yerde kaldı ama korkulacak bir durumu yok.

Dakika 22: Lorenzo Insigne korneri kullandı, Giorgio Chiellini kafaya vurdu ama Uğurcan Çakır harika bir şekilde topu kornere çeldi.

Dakika 29: Burak Yılmaz topla buluşabilmek adına sürekli orta sahadaki takım arkadaşlarına koşu gösteriyor.Dakika 34: Burak Yılmaz sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı. Yusuf Yazıcı'dan önce Gianluigi Donnarumma topu uzaklaştırdı.

Dakika 45: Roma Olimpiyat'ta ilk yarı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI

Dakika 46: A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı çıktı, Cengiz Ünder girdi. İtalya'da Alessandro Florenzi'nin yerine Giovanni Di Lorenzo oyuna dahil oldu.

Dakika 53: Domenico Berardi topu kale sahasına çevirdi. Merih Demiral'a çarpan top ağlarımıza gitti. Oldukça şanssız bir an.

Dakika 60: Kalemizde gördüğümüz şanssız gol biraz moralleri bozdu, bu dakikalarda paslaşmakta güçlük çekiyoruz. İstediklerimizi yapamıyoruz.

Dakika 66: Leonardo Spinazzola vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı. Sonrasında Ciro Immobile topu ağlara gönderdi.

Dakika 75: İrfan Can topu ceza sahasına havalandırdı. Kenan Karaman'ın kafa vuruşunda top Donnaruma'da kaldı.

Golleri Merih Demiral, Ciro Immobile ve Lorenzo Insigne atmıştır.

Maç 3- 0 bitmiştir.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye Muhtemel 11: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Okay, Ozan, Kaan (Yusuf), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

İtalya Muhtemel 11: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson, Berardi, Jorginho, Barela, Insigne, Belotti, Immobile.