Türkiye-İtalya İnovasyon Günü etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığı Müsteşarı Manlio Di Stefano, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, akıllı şehirler ve dijitalleşme gibi akıllı dönüşüm hedeflerinin birçok ekonomik fırsat doğuracağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda TÜBİTAK ve İtalya Büyükelçiliği ortaklığında gerçekleşen "2'nci Türkiye-İtalya İnovasyon Günü" etkinliği, Di Stefano'nun yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla TÜBİTAK'ta düzenlendi.

Di Stefano, konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve küresel iklim değişikliği nedeniyle dünyanın zor zamanlar geçirdiğini belirterek, girişimcilik ve teknolojinin iklim değişikliğiyle mücadelenin yanında sürdürülebilir ekonomik büyümenin de sağlanması için önemli olduğuna işaret etti.

Teknoloji ve girişimciliğin öneminin salgın döneminde daha iyi anlaşıldığına vurgu yapan Di Stefano, "Üniversiteleri, araştırma merkezlerini ve şirketleri ortak hedefler doğrultusunda iş birliğine teşvik etmek hayati öneme sahip. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, akıllı mobilite, yapay zeka, akıllı şehirler ve dijitalleşme gibi gelecek dönemin itici gücü olacak akıllı dönüşüm hedefleri birçok ekonomik fırsata kapı aralayacak." dedi.

Di Stefano, salgının ayrıca uluslararası iş birliğinin önemini gösterdiğine dikkati çekerek, "Hiçbir ülkenin küresel sorunlarla tek başına mücadele etme kapasitesi yok. Bu düşünceyle İtalya, G20 dönem başkanlığı çerçevesinde insan, gezegen ve refah başlıklarına odaklandı." diye konuştu.

Salgına rağmen ülkesinin girişimci ekosistemine yatırımının arttığını kaydeden Di Stefano, ülkesinin bu yatırımlara desteğinin sürdüğünü söyledi.

"Akıllı bir gelecek için küresel çapta iş birliği yapmalıyız"

Di Stefano, Türkiye-İtalya ilişkilerine de değinerek, iki ülke şirketlerinin birbirine güvendiğini ve birbirine bağlı endüstrilerinin olduğunu belirtti.

Akıllı dönüşümün rekabeti artıracağına ancak buna rağmen en yenilikçi sektörlerde iş birliğinin sürmesi gerektiğine dikkati çeken Di Stefano, "Daha akıllı bir gelecek için küresel çapta iş birliği yapmalıyız. Türkiye ve İtalya'nın iş birliğini geliştirebileceği ve en iyi örnekleri alabileceği iki önemli sektör var. Bunlar yeşil dönüşüm ve dijitalleşme." ifadelerini kullandı.

Di Stefano, G20 çatısı altındaki iki ülkenin de deneyimlerini paylaşma konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'deki teknoparklar ve İtalya'daki yükselen girişimciliğin İnovasyon Günü'nde masaya yatırılacağını da sözlerine ekledi.

"Türkiye'nin teknoparkları İtalya'ya örnek olabilir"

Büyükelçi Gaiani ise konuşmasında, etkinlik kapsamında masaya yatırılacak Yeşil Mutabakat, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularının Avrupa Birliği ve G20 için de önemli konular olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki girişimcilik alanında ikili ilişkileri geliştirme konularının değerlendirileceğini söyleyen Gaiani, "Dijitalleşme alanında da paneller düzenlenecek ve Türkiye'nin de büyük başarıya ulaştığı yapay zeka ile yeni teknolojilerin iş hayatına uygulanmasına odaklanılacak. Türkiye'nin ulusal teknoparkları geliştirme, yatırım ve teşvik programları İtalya'nın örnek alabileceği ve gelecekte kendi iş dünyamız ile girişimcilik ekosistemimize uygulayabileceğimiz çalışmalar." diye konuştu.

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