Türkiye-İtalya EURO 2020 açılış maçını Danny Makkelie yönetecek
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Türkiye-İtalya EURO 2020 açılış maçını Danny Makkelie yönetecek

Türkiye-İtalya EURO 2020 açılış maçını Danny Makkelie yönetecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile 11 Haziran Cuma günü oynayacağı EURO 2020 açılış maçının hakemi belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile 11 Haziran Cuma günü oynayacağı EURO 2020 açılış maçının hakemi belli oldu. 

Roma Olimpico Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Fransa'dan Stephanie Frappart, VAR ise Hollanda'dan Kevin Blom olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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