Türkiye-İtalya

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Roma OlimpiyatHakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut...