Türkiye-İtalya

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Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Roma OlimpiyatHakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut...

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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