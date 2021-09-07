Türkiye-İsviçre Siyasi İstişareleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Katılımıyla Gerçekleştirildi
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Türkiye-İsviçre Siyasi İstişareleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Katılımıyla Gerçekleştirildi

Türkiye-İsviçre Siyasi İstişareleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Katılımıyla Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye-İsviçre siyasi istişareleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve İsviçre Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Livia Leu eşbaşkanlığında 7 Eylül 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye-İsviçre siyasi istişareleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve İsviçre Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Livia Leu eşbaşkanlığında 7 Eylül 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye-İsviçre ikili ilişkilerinini tüm yönleriyle ele alındığı siyasi istişarelerde, Türkiye ve İsviçre'nin AB ile ilişkileri ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

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Türkiye-İsviçre Siyasi İstişareleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Katılımıyla Gerçekleştirildi - Haberler
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