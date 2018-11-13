Türkiye-İsveç Maçının Biletleri Tükendi

Türkiye'nin UEFA Uluslar Liginde Cumartesi günü İsveç ile Konya'da oynayacağı maçın bilet satışı sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Stadının ev sahipliği yapacağı ve saat 20.00'de başlayacak mücadelenin satışa çıkan tüm biletlerinin tükendiği ifade edildi.

Açıklamada, karşılaşmaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Konyalılar olmak üzere tüm futbolseverlere teşekkür edildiği kaydedildi.