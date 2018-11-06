Türkiye-İsveç Maçının Biletleri Satışa Çıktı
Milli Takımımızın İsveç ile Konya'da oynayacağı Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakasının genel bilet satışı başladı.
A Milli Takımımızın İsveç ile 17 Kasım 2018 Cumartesi günü Konya'da oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakasının genel bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için başladı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor.
BİLETLER ÜCRETSİZ KARGO İLE DAĞITALACAK
Biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak.
Bir taraftar en fazla dört bilet alabilecek.
Türkiye-İsveç maçının biletleri 1. Kategori 40 TL, 2. Kategori 20 TL ve 3. Kategori de 15 TL olarak belirlendi.
YORUMLAR (10)
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Neden İstanbulda yok maç hep başka yerdeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Uefa siralamasi icin galibiyet bu macta cok onemlu.Cevap Yaz 2 2 Yayından KaldırATİLLA: 2020 avrupa sampiyonasi elemeleri icin Turkiye Fifa da 38 sirada. Ama avrupa takimlari arasinda 24 sirada. Ilk yirmi ilk iki torba. Turkiye suanda 3 torbada.1 Yayından Kaldır.: uefa sıralaması kulüpler bazında ülkeleri sıralar . fifa yazacaktın galiba .1 Yayından Kaldır
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sen ozaman türk degilsin demektir türk olsaydın ölüsün sayip çıkardın ölüsüne sayip çıkamayan dirisine sayip çıkamaz üsdadımCevap Yaz 2 Yayından Kaldır