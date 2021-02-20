Türkiye-İsveç maçının ardından
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Türkiye-İsveç maçının ardından

20.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 20.02.2021 19:54
Türkiye-İsveç maçının ardından

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsveç'e 88-80 üstünlük kuran A Milli Takım'ın şampiyonaya gideceğine inandığını söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsveç'e 88-80 üstünlük kuran A Milli Takım'ın şampiyonaya gideceğine inandığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkoğlu, "Kazandığımız için mutluyuz. Kendimizi ikili averaja attığımız için de mutluyuz. 10 ve üzerinde bir farkla kazanabileceğimiz bir maçtı." dedi.

Genç bir kadroya sahip olduklarına dikkati çeken Türkoğlu, "Genç arkadaşlarımızın sahada gösterdiği mücadele, birliktelik gelecek açısından iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu maçı kazanmamız önemliydi. İnşallah pazartesi daha iyi performans göstererek Avrupa Şampiyonası'na gideriz." ifadelerini kullandı.

Larkin'in ve genç oyuncuların performansını değerlendiren Türkoğlu, "Larkin takımla oldukça, antrenman ve maç yaptıkça daha iyi olacaktır. Takımı, sistemi ve arkadaşlarını tanıma açısından zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadarki hırslı mücadelesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarımız da gurur kaynağımız. Beşiktaş Kulübünü de yatırımlarından dolayı kutlamak istiyorum. Alperen ve Şehmus'un ligdeki çıkışı ve performansları bizi mutlu ediyor. Diğer gençlerin de kendi takımlarındaki durumlarını iyi değerlendirdiklerini gördüğümüz zaman 2022'ye doğru daha sağlam, daha genç ağırlıklı bir ekiple inşallah ülkemizi gururlandıracak sonuçları alırız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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