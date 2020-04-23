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23 Nisan, Sivas, Güncel, Haber

Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi - SİVAS

Sivas'ta, vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

23.04.2020 23:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:26
Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi - SİVAS

Sivas'ta, vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Sivas

Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesinin düzenlediği program, Valilik ek bina önünden yürüyüş ile başladı.

Mehter takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde Sivas Valisi Salih Ayhan ve diğer il protokolü tarihi Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü.

Vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarından marşlara eşlik ederek bayrak salladı.

Yürüyüş sonrası Kent Meydanı'nda il protokolünün katılımı ile İstiklal Marşı okundu.

Programda havai fişek gösterilerinin yanı sıra güvenlik görevlileri meşale yaktı.

Programa Ayhan'ın yanı sıra, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü katıldı.

Bu arada Almanya'dan koronavirüs önlemleri kapsamında Sivas'a getirilerek karantina sürecini geçirecekleri yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşları da kaldıkları yurdun penceresinden İstiklal Marşı okudu, Türk bayrağı salladı.

Yurt görevlileri, gökyüzüne dilek feneri bıraktı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü de maçlarını oynadığı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda İstiklal Marşını çaldı.

Kaleardı Mahallesi'ndeki Kılıçarslan Apartmanı sakinleri, balkonlara dev Türk bayrakları asarak, kurdukları ses sistemiyle toplu olarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Ulaş ilçesinde protokol üyeleri, hükümet konağı bahçesinde sosyal mesafeye dikkat ederek İstiklal Marşı'nı okuyarak, 23 Nisan coşkusuna katıldı.

Suşehri ilçesinde görev yapan 112 sağlık ekipleri, ambulansın ses megafonundan açtıkları İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. Şarkışla ilçesinde de binlerce vatandaş, balkonlara çıkarak 23 Nisan coşkusunu yaşadı.

Kaynak: AA

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