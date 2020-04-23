Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi (2) Muğla'da vatandaşların balkonlarda saygı duruşu bulunması ve İstiklal Marşı söylemesi Mermer fabrikasında işçilerin İstiklal Marşını okuması KYK Yurtlarında kalanların İstiklal Marşını okuması 11 yaşında ki Ilgaz Ünal'ın komşularına verdiği konser MUĞLA - Muğla'da, TBMM'nin 100.

Muğla'da vatandaşların balkonlarda saygı duruşu bulunması ve İstiklal Marşı söylemesi

Mermer fabrikasında işçilerin İstiklal Marşını okuması

KYK Yurtlarında kalanların İstiklal Marşını okuması

11 yaşında ki Ilgaz Ünal'ın komşularına verdiği konser MUĞLA - Muğla'da, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla binlerce kişi evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak bu anlamlı günü kutladı.

Muğla'nın tüm mahallelerinde vatandaşlar evlerinin balkonuna ve bahçesine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Kentte günler öncesinden hazırlıklara başlayan çocuklar, evlerinin camlarını ve balkonlarını bayrak ve Atatürk posterleriyle süsledi.

Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, üzerinde çocuk figürleri, Atatürk portresi, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü logoları ile "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" yazısı yer alan iki otobüsten çocuk şarkıları ve marşlar çalındı. Otobüsler, saat 21.00'de Emirbeyazıt Mahallesi'nde İstiklal Marşı'nı çaldı.

Muğla Atatürk Stadyumu'nun ışıkları açılarak İstiklal Marşı çalındı.

Almanya'dan Kovid-19 tedbirleri kapsamında tahliye edilen ve Muğla'daki yurtlara yerleştirilen 349 Türk vatandaşı da balkonlara ve camlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ilçelerinde de halk evlerinin balkonuna ve bahçesine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Kaynak: AA