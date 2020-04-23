Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi Türk işçilerin İstiklal Marşı okumasından görüntü Sağlık çalışanlarından görüntü Detay görüntüler Isparta'da Kuveyt'ten getirilen işçiler, karantinada kaldıkları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nun pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak...

Türk işçilerin İstiklal Marşı okumasından görüntü

Sağlık çalışanlarından görüntü

Detay görüntüler Isparta'da Kuveyt'ten getirilen işçiler, karantinada kaldıkları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nun pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Yurdun bahçesinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri, ambulansların sirenlerini açarak ellerindeki Türk bayraklarıyla "Ölürüm Türkiye'm" şarkısına eşlik etti.

Kentte çok sayıda kişi balkonundan İstiklal Marşı'nı okudu ve araçlarıyla konvoy yaptı.

Burdur'da da vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkıp ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okudu.

Kuveyt'ten getirilen 275 işçinin bulunduğu Fereli Sinan Edendi Yurt Müdürlüğünde karantinada kalanlar da bayraklarını alıp yurdun penceresine çıktı. İstiklal Marşı'ndan sonra yurdun bahçesinde çalan şarkılar eşliğinde işçiler bayramı kutladı.

Kaynak: AA