Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi
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Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi

Evlerinin balkonlarında bekleyen yerleşik yaşayan yabancılar Jandarma aracının siren çalarak yoldan geçmesi Vatandaşların İstiklal Marşına eşlik etmesi Havai fişek gösterisi ANTALYA - Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların balkonlarına Türk bayrakları asarak birlikte...

23.04.2020 23:38 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:38
Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi

Evlerinin balkonlarında bekleyen yerleşik yaşayan yabancılar

Jandarma aracının siren çalarak yoldan geçmesi

Vatandaşların İstiklal Marşına eşlik etmesi

Havai fişek gösterisi ANTALYA - Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların balkonlarına Türk bayrakları asarak birlikte İstiklal Marşı'nı okuması dikkati çekti.

Kaynak: AA

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