Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi
Evlerinin balkonlarında bekleyen yerleşik yaşayan yabancılar Jandarma aracının siren çalarak yoldan geçmesi Vatandaşların İstiklal Marşına eşlik etmesi Havai fişek gösterisi ANTALYA - Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların balkonlarına Türk bayrakları asarak birlikte...
23.04.2020 23:38 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:38
Evlerinin balkonlarında bekleyen yerleşik yaşayan yabancılar
Jandarma aracının siren çalarak yoldan geçmesi
Vatandaşların İstiklal Marşına eşlik etmesi
Havai fişek gösterisi ANTALYA - Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların balkonlarına Türk bayrakları asarak birlikte İstiklal Marşı'nı okuması dikkati çekti.
Kaynak: AA