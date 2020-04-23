Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi Bodrum ilçesinden görüntü İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar Alkış ve ıslıklarla tezahürat yapanlar Bodrum açıklarında ışıkları dikkati çeken TCG Köyceğiz isimli karakol botu MUĞLA - Bodrum ilçesinde halk, evlerinin balkonuna ve bahçesine çıkarak saat 21.

Bodrum ilçesinden görüntü

İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar

Alkış ve ıslıklarla tezahürat yapanlar

Bodrum açıklarında ışıkları dikkati çeken TCG Köyceğiz isimli karakol botu MUĞLA - Bodrum ilçesinde halk, evlerinin balkonuna ve bahçesine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Yurt genelinde vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümünü evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay-yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Muğla'nın tüm mahallelerinde vatandaşlar evlerinin balkonuna ve bahçesine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Kentte günler öncesinden hazırlıklara başlayan çocuklar, evlerinin camlarını ve balkonlarını bayrak ve Atatürk posterleriyle süsledi.

Almanya'dan Kovid-19 tedbirleri kapsamında tahliye edilen ve Muğla'daki yurtlara yerleştirilen 349 Türk vatandaşı da balkonlara ve camlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Marmaris, Bodrum, Fethiye ilçelerinde de halk evlerinin balkonuna ve bahçesine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Kaynak: AA